Coordenadas de uma Política de Cinesiologia

Da multiplicidade de critérios, de opiniões nasce o caminho, o caminho do progresso pela necessidade da escolha que urge fazer pois tal opção é fundamental para o interesse do país.

Em qualquer Regime, qualquer que ele seja, a Política deve sujeitar-se sempre às necessidades vitais da Nação, que o mesmo significa dizer que há questões para além da Política, e entre essas está seguramente a Educação e por arrastamento a Educação Motora do Ser Humano que cabe bem no capítulo da Cinesiologia, ou seja, a Ciência que estuda o movimento, a sua origem, as suas condicionantes, coordenação motora, alavancas e forma de rentabilizar a energia.

Como coordenadas de uma Política de Motricidade Humana (Cinesiologia) temos uma mentalidade convergente de um Povo que é arrastado para o Espectáculo Desportivo, profissional, alienando-se e perdendo-se para a verdadeira “M.H.” Produto de latitude, em que o sol e o vinho têm fama, Portugal vai tentando modernizar-se acertando o passo e o relógio, pelo resto da Europa, embora a sua longitude seja a mesma do Big-Ben, frustração após frustração, Portugal no sector da Motricidade Humana vai adquirindo consciência do valor de certas coordenadas que exigem uma tomada de posição bem diferente da apática e abúlica atitude assumindo ao longo dos anos através de uma Política de ? e concordância absoluta com a incapacidade e falta de nível.

Com a Democracia, após o “25 de Abril”, com o grande advento da Esperança, da Fé, da Verdade, do Progresso, e da ânsia de convívio fraterno entre os povos além fronteiras têm mantido na expectativa, os mais cépticos e na dúvida, os que não têm Fé, mas a certeza do valor de determinada coordenadas, aqueles que sempre acreditaram, e que querem acreditar, que efetivamente chegou a hora de acertar o relógio, já que há países mais progressivos e em que as liberdades individuais, até de expressão, estão asseguradas são utilizadas no interesse satisfação da personalidade individual e do bem estar comum.

Do monoteísmo político só pode resultar uma fictícia estabilidade e segurança pois só por imposição e por coação o Ser Humano que não pode deixar de pensar se não manifesta mas também essa estabilidade tem o seu preço, e que porvir é muito mais difícil e doloroso.

As coordenadas de uma política em que se conhecer o seu valor, os seus objectivos e as suas finalidades, tem grande valor pois trazem a qualquer um a orientação tao desejada e tao necessária por que nada há de mais consolador que a certeza do rumo em que se segue, visto que a tranquilidade de espirito tem um valor inestimável.

A Motricidade Humana Nacional com pessoas que conhecem a “navegação” como um comandante que saiba para onde vai e onde quer chegar.

