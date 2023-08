Cadáveres de soldados ucranianos "recuperados e devolvidos às famílias"

A Ucrânia recuperou os corpos de 44 soldados mortos durante a invasão russa e que estavam nos territórios ocupados pela Rússia.

"Os corpos dos soldados que deram as suas vidas pela Ucrânia foram recuperados. Hoje, os corpos de 44 defensores foram devolvidos às suas famílias", escreveu o comissário ucraniano para as Pessoas Desaparecidas, Oleg Kotenk, no Telegram.

Esta missão foi uma operação conjunta que contou com a cooperação do Ministério para a Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados, o comissário para Pessoas Desaparecidas, o Centro Conjunto dos Serviços de Segurança da Ucrânia e o Departamento de Cooperação Civil-militar das Forças Armadas da Ucrânia, referiu Kotenko, que, no dia 14 de julho, havia anunciado a recuperação de 62 corpos de soldados mortos em combate.

Dois dias antes, haviam sido resgatados os corpos de 19 pessoas que morreram durante o cativeiro russo, segundo a agência de notícias Ukrinform.