Português de 28 anos, natural de Leiria, perde a vida no Paquistão após acidente de mota

O jovem Nuno Castanheira, de 28 anos, que estava a dar a volta ao mundo de mota, morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente rodoviário no Paquistão. De acordo com o jornal paquistanês 'The Express Tribune' , o motociclo do rapaz colidiu de frente com uma pickup em Dalbandin - que fica a pouco mais de mil quilómetros da capital, Islamabad -, sendo que o acidente provocou dois feridos que foram transportados para o hospital local mais próximo.

Segundo o mesmo órgão de informação, "cada vez há mais acidentes mortais na província, devido à degradação das redes rodoviárias e à falta de qualidade da maioria dos autocarros, que não cumprem as normas de segurança praticadas em todo o mundo".

Nuno tinha entrado naquele país no dia anterior por meio da fronteira com o Irão. Depois de a notícia ter sido difundida pelo 'Jornal da Marinha Grande', a caixa de comentários do mesmo, no Facebook, encheu-se de homenagens. "Triste final de aventura. Não há palavras. Muita força e coragem para toda a família", comentou uma utilizadora, enquanto outra escreveu: "Era um excelente rapaz". Outra redigiu: "Que tristeza!!Obrigada Nuno por fazeres parte da minha vida durante 4 anos... eras um menino tão doce! Os meus sentimentos à família" e um mencionou ainda que "há dias" a mãe de Nuno "falava com entusiasmo da aventura do filho".