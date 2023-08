Mais calor a partir de hoje. Temperaturas aumentam e há alertas

O primeiro fim de semana de agosto traz um aumento nos termómetros. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se uma subida da temperatura máxima de norte a sul do país já nesta sexta, com os termómetros a marcarem valores acima dos 30 ºC em grande parte do país.

A sul do Tejo estão previstas temperaturas até 38 ºC, principalmente nas regiões do interior, mas também em Setúbal e no Algarve. Face a este agravamento das temperaturas, a Proteção Civil manteve o país em alerta amarelo para o risco de incêndios rurais. «As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos dias ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência», alertou a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

Já o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil da ANEPC, André Fernandes, disse que vai registar-se «um vento mais seco em todo território», a humidade vai estar nos 30% e «a temperatura máxima vai subir gradualmente, podendo atingir os 40º em várias zonas do país e 35º e 37º na região de Lisboa no sábado e no domingo, respetivamente».

O aumento da temperatura chega também a Lisboa e por isso já foi anunciado um sistema de nebulização que poderá ser acionado em caso de necessidade durante a missa de domingo da JMJ e água extra para ajudar os peregrinos a enfrentarem o calor.