Fundação JMJ garante que "não comprou nenhum lote de moedas [comemorativas] de 2 euros"

Será que a Igreja Católica comprou 500 mil moedas comemorativas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)? "A pergunta é pertinente, mas parte de um pressuposto errado. A Igreja - ou a Fundação JMJ, neste caso concreto - não comprou nenhum lote de moedas de 2 euros que, por iniciativa da INCM foram emitidas para assinalar a JMJ Lisboa 2023", explica Rosa Pedroso Lima, porta-voz da Fundação JMJ, ao Nascer do SOL.

A porta-voz refere que aquilo a que nos podemos referir quando abordamos este tema é à "receita da chamada 'amoedação' que foi entregue à JMJ ao abrigo da lei geral e ,em concreto no estabelecido no artigo 4.º da Portaria n.º 151/2023, de 6 de junho". Ou seja, "traduzindo este dado em concreto: da iniciativa da INCM resultou a entrega à Fundação JMJ de 500 mil moedas de 2€, que distribuímos por todo o Continente e Ilhas, através das 21 dioceses para que rapidamente esta moeda fosse posta em circulação em todo o território".

Acrescenta ainda que "a receita correspondente foi, como já foi anunciado na cerimónia de lançamento da moeda de 2 euros, usada para financiar totalmente a vinda de 100 jovens peregrinos dos PALOPs (uma média de 15 por país) que, de outra forma, não conseguiriam estar presentes neste grande encontro do Papa com jovens de todo o mundo".

Recorde-se que, como o Nascer do SOL já tinha noticiado, entrou, no dia 19 de julho, em circulação, uma moeda corrente comemorativa da JMJ que rapidamente esgotou. No entanto, a mesma já se encontra à venda em plataformas como o OLX - individualmente - e em rolo - e os anúncios multiplicam-se.

A moeda tem uma face comum com o desenho europeu utilizado nas moedas de euro em circulação. Na face nacional exibe a cruz peregrina e um conjunto de figuras representando a diversidade étnica dos jovens participantes.

Duas mãos envolvem esse conjunto, simbolizando o acolhimento do Papa e o sentimento de inclusão e universalidade desse encontro. A legenda ‘Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023’, ‘Portugal’ e ‘Casa da Moeda’, além da indicação do autor - o escultor João Duarte -, também estão presentes na face nacional da moeda.