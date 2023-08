JMJ. Papa tem hoje primeiro encontro oficial com jovens

Esta quinta-feira, o Papa Francisco terá o seu primeiro encontro oficial com os peregrinos que participam na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

De acordo com a agenda conhecida, o chefe da Igreja Católica ira falar na cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a partir das 17h45.

Antes disso, durante a manhã, Francisco estará reunido com jovens estudantes da Universidade Católica, indo, posteriormente, para Cascais, para um outros encontro com jovens, desta vez do Scholas Occurentes, um programa educacional que criou ainda enquanto arcebispo de Buenos Aires.