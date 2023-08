CDS em "profunda sintonia" com as palavras do Papa Francisco

Na sequência da vinda do Papa Francisco, O CDS-PP manifesta, esta quarta-feira, “profunda sintonia” com as palavras do Santo Padre.

“A Jornada Mundial da Juventude, JMJ, é um evento universal, mais de um milhão de jovens a celebrar a mensagem de Cristo por um mundo melhor. E Portugal, por decisão do Santo Padre, está hoje no centro das atencões do mundo”, diz o CDS, em comunicado, enviado às redações, acrescentanto que a JMJ “permite também testemunhar milhares de jovens comprometidos com valores humanistas: a vida,a paz,o respeito, a equidade,a proteção do planeta, uma economia mais justa e mais ajuda aos desfavorecidos.”

“Do discurso do Papa Francisco é possível destacar as palavras esclarecidas e de esperança sobre a importância do Mar, o papel da Europa no mundo, a atualidade dos valores humanistas, a urgência da paz, a crise demográfica. Mas também a necessidade de defender a vida humana, criticando diretamente o aborto e lembrando tantas crianças não nascidas. E criticando também, e de uma forma expressa, a eutanásia que, nas palavras do Papa «é uma solução cómoda que parece doce, mas na realidade é mais amarga que as águas do mar», diz ainda o partido.