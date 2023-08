Açores. Corpo de homem encontrado a flutuar junto à gruta do Galo na ilha das Flores

O corpo de um homem, com cerca de 75 anos, foi encontrado, na terça-feira, a flutuar junto à gruta do Galo, na ilha das Flores, nos Açores,

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) confirmou a descoberta do cadáver e adiantou que o alerta chegou ontem pelas 17h15 locais (18h15 em Lisboa).

O alerta dava conta "de uma embarcação virada e um corpo a flutuar junto à gruta do Galo", revelaram as autoridades.

Para o local, "foram ativados de imediato" elementos do comando local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores e os bombeiros voluntários locais.

"À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem, com cerca de 75 anos, tendo os elementos do comando local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores recolhido o corpo e efetuado o transporte para o Cais das Poças", lê-se na nota publicada no site da AMN.

O corpo do homem, cujo óbito foi declarado no local, foi levado para uma unidade hospitalar, pelos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores.

Foi, entretanto, ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima que se encontra “a prestar apoio aos familiares da vítima", informou ainda a AMN.