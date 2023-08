Lizzo acusada de assédio sexual por antigas bailarinas

A cantora norte-americana Lizzo está a ser alvo de um processo judicial, que incluem acusações de assédio sexual e moral por três antigas dançarinas.

As bailarinas, Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez, afirmam que foram alvo de vários maus-tratos durante o período em que trabalharam com a cantora, tendo sido vítimas de assédio sexual e moral, assim como bullying, receberam insultos relacionados com peso, discriminação racial e deficiência.

Em relação às acusações de assédio sexual que envolvem Lizzo, é referido que a cantora terá feito pressão junto das dançarinas para que tocassem num artista nu numa festa em Amesterdão, após estas recusarem várias vezes.

“A forma como a Lizzo e a sua equipa trataram as artistas parece ir contra tudo o que a Lizzo defende publicamente, enquanto, em privado, critica o corpo das suas dançarinas e as envergonha de forma não só ilegal como absolutamente humilhante”, acusou o advogado das dançarinas, Ron Zambrano, citado pela NBC News.

Contactada pela imprensa internacional, Lizzo, que esteve no NOS Alive no passado dia 7 de julho, e os seus representantes ainda não comentaram a situação.