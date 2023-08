Portimão. Homem morre após despiste de mota

Um homem, de 27 anos, morreu após despiste do motociclo em que seguia na Estrada Nacional (EN) 125, no concelho de Portimão, esta quarta-feira.

O acidente ocorreu por volta das 09h00, na ponte rodoviária de Portimão, sobre o rio Arade. "Do despiste resultou a morte de um homem com 27 anos, condutor do motociclo", confirmou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, citada pela agência Lusa.

"Foi necessário cortar o trânsito rodoviário durante mais de uma hora, tendo sido já restabelecida a circulação", adiantou a mesma fonte.

No local estiveram 28 operacionais, entre os Bombeiros de Portimão, a GNR, o INEM e a empresa concessionária Rotas do Algarve Litoral.