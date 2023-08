Zelensky reforça que ataques a Odessa vão afetar segurança alimentar mundial

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenzky afirmou que os ataques lançados, esta quarta-feira, contra as instalações portuárias da região de Odessa são uma "ameaça para todos, em todos os continente".

"Os terroristas russos atacaram de novo os portos, os cereais [e assim afetam] a segurança alimentar mundial", escreveu Zelensky numa mensagem divulgada pelo Telegram.

O líder ucraniano acrescentou que "todos os sistemas operacionais (anti-aéreos) funcionaram de forma efetiva" mas pediu uma "resposta internacional" porque, frisou, os ataques, que não fizeram nenhuma vítima mortal, atingiram o transporte de cereais para todo o mundo.

A mensagem do Presidente ucraniano foi difundida após os ataques com 'drones' registados durante a madrugada contra as infraestruturas portuárias e industriais da região de Odesssa, no Mar Negro.

"Durante a noite, o inimigo dirigiu o ataque com aparelhos voadores não tripulados ('drones') contra o sul da região de Odessa tendo provocado incêndios nas instalações portuárias e industriais", disse o governador regional, Oleh Kiper, através do Telegram.