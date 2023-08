Existem mais casos de suspeita de toxinfeção alimentar em Leiria

O número de casos suspeitos de toxinfeção alimentar em Leiria subiu para 39, com um dos casos a manter-se em observação hospitalar.

Esta notícia foi avançada por uma nota de imprensa da Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro e, segundo um comunicado enviado esta terça-feira, o Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) teve conhecimento de mais 11 casos "com sintomatologia compatível com a suspeita de toxinfeção alimentar", que desde sexta-feira tem levado algumas pessoas ao hospital.

"No total, e até ao momento, identificaram-se 39 casos que tiveram sintomas, dos quais 18 recorreram aos serviços hospitalares, mantendo-se apenas um caso em observação hospitalar", revelou a Saúde Pública da ARSC.

As autoridades reforçam que o "denominador alimentar comum a todos os doentes mantém-se a broa, continuando a ser retirados do mercado os produtos sinalizados, sem prejuízo de virem a ser identificados outros alimentos suspeitos no decurso da investigação epidemiológica".

As amostras clínicas e alimentares foram enviadas para análise laboratorial e continuam a ser realizadas vistorias aos locais de confeção, distribuição e venda dos alimentos.