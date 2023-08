Campanha de Trump sofre 'derrapagem' financeiro

A campanha do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou no segundo semestre do ano numa situação financeira complicada.

A razão para este momento é devido à aplicação de dezenas de milhões de dólares na defesa de Trump que está envolvido em cada vez mais processos judiciais.

O antigo apresentador do programa de televisão The Appretince juntou mais de 53 milhões de dólares desde o início de 2023, segundo os seus registos, um período em que as suas duas acusações criminais, na Florida e em Nova Iorque, se transformaram num grito de guerra, disparando a arrecadação de fundos do republicano, avançou a agência Associated Press.

Contudo, Trump, candidato à nomeação republicana, terá gasto pelo menos 42,8 milhões de dólares este ano, grande parte para cobrir custos relacionados com os crescentes processos legais que o afetam, os seus assessores e outros aliados, o que o deixam com 31,8 milhões de dólares disponíveis para utilizar.

Este balanço foi feito já com o contributo de um super comité de ação política pró-Trump, que concordou em reembolsar milhões de dólares em contribuições que a operação política de Trump tinha doado anteriormente.

Os problemas de dinheiro da campanha de Trump colocam-no numa situação semelhante à da campanha presidencial de 2020, quando a sua enorme vantagem de dinheiro sobre Joe Biden se evaporou devido a situações de esbanjamento.