Chefe das Forças Armadas russas reaparece em Zaporijia

O Ministério da Defesa da Rússia revelou que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas visitou a região ucraniana ocupada de Zaporijia, naquela que é uma rara reaparição pública do general Valery Guerasimov, depois da tentativa de rebelião do grupo Wagner.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas visitou, esta terça-feira, as tropas no posto de comando avançado em Zaporijia, uma região anexada por decreto pela Rússia, em setembro de 2022, e o epicentro da contraofensiva ucraniana iniciada nas últimas semanas.

Neste região, o coronel general Alexander Romanchuk informou Guerasimov sobre a situação atual na frente de batalha e discutiu "a natureza das ações do inimigo e o desempenho das missões de combate das tropas russas", ao qeue o líder das forças armadas terá incentivado as tropas em Zaporijia a antecipar possíveis ofensivas ucranianas com "ataques preventivos" e operações de contraofensiva.

Esta é uma das raras aparições públicas de Guerasimov após a tentativa de rebelião do grupo Wagner, organização de mercenários que no final de junho protagonizou, sob liderança de Yevgeny Prigozhin, uma marcha em direção a Moscovo com a intenção de derrubar a liderança militar do país, sobretudo o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.