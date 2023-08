O PS na Barbieland

Este texto pode conter vestígios de spoiler e provocar reações alérgicas a apoiantes do partido do Governo. Há dias debatia-se na Assembleia da República o Estado da Nação, debate ao qual o Governo anunciou que iria apresentar o balanço do seu bom desempenho, assim como dos bons indicadores dos serviços públicos nas áreas da Saúde, Educação, Segurança, Justiça, entre outros.

Ninguém conta, naturalmente, em ver um Governo a fazer autocrítica, ou a reconhecer que as suas políticas públicas não são eficazes, muito menos quando esse é sustentado pelo Partido Socialista e tendo já nós podido notar ao longo deste período de Costismo, que o seu modo de operar passa mais por relativizar as falhas que assumi-las.

É aqui que entram as metáforas com o filme Barbie, e estou a avisar com antecedência para que quem receie ser spoilado possa tomar as devidas precauções. No filme mais badalado do momento, a Barbie, que vive na Barbieland com todas as suas amigas, também elas Barbies, e com todos os seus admiradores, todos eles Kens. Está convencida e convicta de que graças a ela, as pessoas vivem em próspera harmonia no mundo real.

É impossível não identificar algumas semelhanças com a nossa bolha governativa. O Governo e os seus apoiantes, militantes e simpatizantes do PS, conseguem olhar para a Nação e caracterizá-la como estando em estado cor-de-rosa. Tudo está bem e o que não está vai ficar em breve. Até porque com o PS, nunca nada é mal feito.

Ainda que saiam inquéritos nacionais que relatam que cada vez mais portugueses sentem desconfiança dos partidos, Governo e Parlamento; ainda que a maioria das pessoas esteja altamente insatisfeita com a qualidade do Serviço Nacional de Saúde e com a Educação Pública; ainda que esses mesmos inquéritos apresentem altos níveis de insatisfação com o nível dos Impostos, com o combate à Corrupção e à Criminalidade no geral ou com o grave problema da Habitação.

Onde esta semelhança entre a Barbie e o Governo Costa termina, é no momento em que um e outro contactam com o mundo real. A Barbie, depois de uma viagem nos melhores veículos que dispõe até ao mundo real, constata com os seus próprios olhos a realidade, e apercebe-se do quanto está errada acerca do seu efeito na resolução dos problemas das pessoas. Não me alongo, para que não perca o interesse em ir ver o filme, ainda que não ganhe nada com isso.

O Governo e o Partido Socialista, pelo contrário, para além de terem acesso a estudos como o referido acima, quando contactam com o mundo real, onde os problemas acontecem, onde as pessoas passam fome, onde não são atendidas nas urgências, mantém contacto visual com os milhares que se manifestam quase semana sim semana não, desde professores, enfermeiros, estudantes, polícias etc, mas não os veem.

Nada abala a narrativa “Mais e Melhor” do Governo PS. Não há estudo nem realidade que penetre a grande muralha cor-de-rosa da ficção socialista. A chuva de brilhos. Diria mesmo que foi erguida uma Costaland, que é bem mais robusta à erosão do bom senso e da noção, que a Barbieland.

João Conde

Juventude Popular de Setúbal