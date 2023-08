Lisboa enche-se de jovens para a Jornada. Belém e Marquês são zonas 'concorridas' | Vídeo

A zona de Belém começa a ficar caótica com tantos jovens na rua. Não faltam bandeiras e boa disposição. À zona do Marquês, junto ao Parque Eduardo VII onde se celebra hoje a missa de acolhimento, já estão a chegar vários grupos de peregrinos, cada um com os seus cânticos.