DGS. André Peralta Santos assume cargo de Graça Freitas até nomeação de novo diretor-geral

O subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, assume a partir desta terça-feira as funções de Graça Freitas, que se aposentou.

André Peralta Santos vai manter-se no cargo até à nomeação no novo diretor-geral da Saúde.

A informação foi confirmada, à agência Lusa, pelo Ministério da Saúde, que deixou a garantia de que a DGS "está a funcionar de forma plena".

Sublinhe-se que a substituição definitiva de Graça Freitas, que anunciou no ano passado a sua intenção de não continuar no cargo, não tem sido imune a controvérsias, com o concurso para o cargo ter sido aberto tarde e a ter mesmo de ser repetido, por falta de candidatos.