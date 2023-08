Um dos "mais horríveis" casos de pedofilia em creches descoberto na Austrália

Um antigo funcionário de creches na Austrália foi acusado de agressão sexual de 91 crianças, na sequência de uma investigação que pôs a nu um dos "mais horríveis" casos de abuso infantil que o país já viu.

Os abusos sexuais cometidos pelo homem, de 45 anos, ocorreram entre 2007 e 2022 em dez creches diferentes, as vítimas mais novas tinham 12 meses, segundo as autoridades australianas, citada pela imprensa internacional.

O homem está acusado de 1.623 crimes, incluindo 136 violações e 110 atos sexuais com crianças com idades inferiores a dez anos.

A investigação seguiu uma pista depois de ter descoberto vários conteúdos pornográficos que levaram as autoridades até Brisbane, em Queensland.

Na casa do homem, foram descobertos mais de quatro mil imagens e vídeos de abusos sexuais de menores no telefone e computador do homem.

O vice-comissário da polícia do estado de Nova Gales do Sul, Michael Fitzgerald, admitiu que este era um dos piores casos que já viu. "O que esta pessoa fez com essas crianças está além da compreensão", afirmou.

As autoridades sublinharam também que o homem tinha passado nas verificações de antecedentes criminais exigidas para trabalhar em creches na Austrália.