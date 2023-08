Reino do Pineal. PJ realiza buscas para investigar morte de criança

A Polícia Judiciária está, esta terça-feira, a levar a cabo buscas no 'Reino do Pineal', em Oliveira do Hospital. Em causa estão as circunstâncias da morte de uma criança em 2022.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no desenvolvimento das investigações em inquérito do DIAP de Coimbra, está a realizar buscas domiciliárias e não domiciliárias na área do concelho de Oliveira do Hospital, por referência à comunidade autodesignada por Reino do Pineal”, lê-se no comunicado da PJ.

As buscas “visam o esclarecimento do circunstancialismo que determinou a morte de uma criança com cerca de um ano de idade, ocorrida em 2022, bem como factualidade associada”, informam ainda as autoridades.

A investigação pretende apurar a existência de negligência na morte da criança, de 14 meses, que nunca foi registada e cujo corpo foi cremado e as cinzas lançadas ao rio Mondego.

Na comunidade viverão pelo menos outras quatro crianças, que não frequentam a escola porque os pais discordam do programa e do método de ensino.