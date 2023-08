Concertos L ou a história de um hotel que se transforma

É seguramente o primeiro festival de música independente que se realiza em Portugal neste registo, o que já por si é digno de nota, mas é também um formato inovador que transforma a Estalagem da Ponta do Sol numa autêntica casa de espetáculos durante dois meses, com uma oferta cultural única, grandes nomes internacionais, alguns desconhecidos do grande público, num cenário intimista e com o maravilhoso Oceano Atlântico sob pano de fundo.

Em dez anos de crónicas que já levo, quem me lê assiduamente sabe que não me canso de referir a falta de capacidade que muitas vezes os espaços têm em se reinventarem, em se transformarem para que a oferta possa ser mais diversificada e o produto final mais completo. Essa tenacidade e arrojo embora possa dar trabalho, porque sair da nossa zona de conforto implica sempre risco e mudanças, é para mim a única forma de chegar mais longe, rentabilizar melhor os serviços e oferecer com mais qualidade. Na Madeira, mais concretamente na Ponta do Sol, que já aqui referi, a Estalagem é a excepção que confirma a regra. Depois de me ter surpreendido com as mágicas Purple Fridays que a comunidade nómada digital organiza em conjunto com a unidade hoteleira e que resultam em noites especiais num cenário idílico sempre às sextas feiras, desta vez trago os Concertos L.

É seguramente o primeiro festival de música independente que se realiza em Portugal neste registo, o que já por si é digno de nota, mas é também um formato inovador que transforma a Estalagem da Ponta do Sol numa autêntica casa de espetáculos durante dois meses, com uma oferta cultural única, grandes nomes internacionais, alguns desconhecidos do grande público, num cenário intimista e com o maravilhoso Oceano Atlântico sob pano de fundo. Junte-lhe uma pitada de lusofonia, sempre com um artista convidado de língua portuguesa, e o melhor da nossa música e tem os condimentos certos para uma receita que ano após ano atrai centenas de pessoas a uma vila pitoresca a 25 minutos do Funchal, num jardim a oitenta metros de altura.

A 11ª edição conta mais uma vez com diversas atuações, sempre ao ar livre, com entrada limitada a uma pré-reserva, uma vez que o espaço tem uma lotação máxima e não deixamos de estar falar de um hotel por muito que nesses dias mude a cara e apareça num registo mais animado. Se por lá já passaram nomes como Thurston Moore (Sonic Youth), Bianca Casady (Cocorosie), Dirty Beaches, Carmen Souza, Imogen Heap, Michael Rother (Kraftwerk) e muitos outros, este ano conta na sua programação com atuações que começaram com o famoso Tó Trips dos Dead Combo e prosseguem com SFISTIKATED / Ana Lua Caiano esta quarta dia 02 de Agosto, Kady a artista em ascensão que vem diretamente da ilha de Santiago em Cabo Verde, Joanne Robertson numa parceria com a famosa galeria de arte lisboeta “Zé dos Bois” e encerra em grande com a icónica The Irrepressibles, que fará residência artística com concerto na sexta 29 de Setembro.

Um projecto que merece ser visto e apreciado e que se já é uma referência na Madeira, pode muito bem ser motivo para um passeio à nossa maravilhosa ilha, sem esquecer uma visita à vila da Ponta do Sol, que é para mim das mais bonitas do nosso país. Os Concertos L são no fundo a história de um hotel que se transforma e que não se limita a ser apenas um espaço onde se pode dormir mas que tudo faz para que por ali também se possa dançar e sonhar.