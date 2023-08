Transferências. A "Silly Season" do futebol continua animada

Por João Sena

A menos de duas semanas do início dos principais campeonatos europeus, as grandes equipas não olham a meios para contratar os melhores jogadores ou colmatar saídas de última hora. Na maioria dos países europeus, o mercado de verão fecha a 31 de agosto, o que significa que os clubes têm praticamente um mês para construir o plantel que lhes permita atingir os objetivos delineados. Vai ser também um período de muita especulação e pouca informação. A sillly season do futebol ganha expressão.

No plano internacional, há dois temas fortes: Kylian Mbappé e os arábes. Depois do internacional francês ter recusado uma proposta obscena para jogar uma época no Al Hilal, equipa de Jorge Jesus, por 700 milhões de euros, o que dá qualquer coisa como 1,9 milhões de euros por dia, o destino de Mbappé deverá ser o Real Madrid, é esse o grande desejo do jogador e de Florentino Perez. O PSG já fez saber que liberta o jogador por 250 milhões de euros, valor que o presidente dos “merengues” dificilmente vai pagar, pois sabe que pode ter o jogador a custo zero na próxima época. Vai ser uma guerra surda entre o presidente do PSG, o qatari Nasser Al-Ghanim Khelaïfi, e o todo-poderoso Florentino. Importa recordar que terminou ontem o prazo dado por Al Khelaifi para Mbappé decidir se renova com o PSG, caso contrário é vendido. Até ao momento não houve qualquer reação do clube ou do jogador, e a informação da imprensa inglesa de que o Chelsea está a tentar contratar Mbappé só veio adensar ainda mais as dúvidas.

Entretanto, o Barcelona anunciou a contratação a custo zero do médio Ilkay Gundogan, que deixou o Manchester City. Contudo, para cumprir as regras do fairplay financeiro e poder inscrever o jogador, o clube catalão terá de fazer 50 milhões de euros em venda(s). Outra transferência que poderá concretizar-se nas próximas horas é a de Harry Kane do Tottenham para o Bayern Munique. O diretor desportivo do clube bávaro já está em Londres para fechar o negócio por mais de 80 milhões de euros.

Novamente os árabes Quem não tem problemas em pagar qualquer valor continuam a ser os clubes sauditas, cujos plantéis estão a ser reforçados com jogadores do Velho Continente, e não são apenas nomes em fim de carreira.

Riyad Mahrez decidiu trocar o campeão europeu Manchester City pelo Al Ahli e vai ganhar 30 milhões de euros por época, o clube já tinha desviado Roberto Firmino do Liverpool. Com esta transferência, os clubes sauditas passaram a ter seis dos dez jogadores mais bem pagos do mundo, as exceções são Haaland, Neymar, Messi e Mbappé. O antigo capitão do Liverpool, Jordan Henderson, vai jogar no Al Ettifaq, com um vencimento anual de 40 milhões de euros.

Pep Guardiola disse que o poder financeiro da Arábia Saudita pode ter impacto na Premier League, e admitiu que ninguém acreditava que a mudança de Cristiano Ronaldo iria ser o início de uma mudança no futebol mundial. Além de Mahrez, também Kanté, Rúben Neves, Koulibaly, Firmino e Henderson trocaram este verão a Premier League pela liga saudita. “Não é uma ameaça. É uma realidade. Eles querem criar uma liga forte e podem fazer isso. Não sei se a liga saudita irá conseguir sustentar isto, mas parece que vieram para ficar. Os jogadores querem ter a experiência de jogar naquele campeonato e podem fazê-lo pois recebem propostas incríveis” disse Guardiola.

Os sauditas foram também “pescar” a outros campeonatos. Sadio Mané deixou o Bayern de Munique para ir jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr com um ordenado líquido de 40 milhões de euros por temporada. O clube saudita não pretende ficar por aqui. A próxima contratação na agenda é a de Antoine Griezmann, que tem contrato com o Atlético de Madrid até 2026.

Realidade nacional Por cá, com uma situação financeira favorável, os campeões nacionais colmataram as saídas de Grimaldo e Enzo Fernandes com as entradas de Jurásek e Kökçu, dois jogadores que já mostraram que são verdadeiros reforços. Apesar de ter a casa praticamente arrumada, ainda há casos pendentes no reino da águia. As últimas exibições de Samuel Soares demonstraram que não tem lugar no plantel principal. Com a opção Bento cada vez mais difícil, mesmo com 12 milhões de euro em cima da mesa, o Benfica tem de arranjar um plano B para a baliza. Há ainda o caso Gonçalo Ramos, que continua a ter clubes interessados, mas o preço de 80 milhões de euros fecha algumas portas, como aconteceu com o Manchester United. Os ingleses optaram por contratar o avançado dinamarquês Rasmus Højlund por 70 milhões ao Atalanta. Aos 20 anos, é já considerado o novo Haaland, a estrela maior do Manchester City.

Em relação a um eventual regresso de João Félix ao Benfica, Roger Schmidt, foi muito claro e acabou com o folclore criado nas últimas semanas: “Para ser honesto, não é muito realista. O Benfica vendeu um jogador jovem por 120 milhões de euros e regressa ao fim de dois ou três anos? Não penso que seja possível”, afirmou o técnico dos encarnados após a derrota frente ao Feyenoord (1-2).

Sem grandes alaridos, o FC Porto vai reforçando a equipa como é o caso do Nico González (ex-Barcelona) por 8,5 milhões de euros, que já esteve nas bancadas do Dragão a assistir ao jogo de apresentação da equipa aos sócios frente ao Rayo Vallecano (1-1). Nem tudo são facilidades para os azuis e brancos. A contratação do médio do Boca Juniors, Alan Varela, tem encontrado obstáculos por parte do clube argentino.

O Sporting continua ativo no mercado e pretende contratar o médio Morten Hjulmand por cerca de 18 milhões de euros, para o lugar de Ugarte que foi para o PSG a troco de 60 milhões de euros. O jogador de 21 anos atuou o ano passado no Lecce, da Serie A italiana, e pediu 2,5 milhões de euros por época. Já Youssef Chermiti pode estar de saída de Alvalade. Há informações de que o Everton e o Sporting têm um princípio de acordo para a venda do avançado de 19 anos por cerca de 15 milhões de euros.

O Braga está bastante ativo nesta janela de transferência, o que levou o seu treinador, Artur Jorge, a dizer que quer ser campeão nacional. Depois de ter contratado o defesa central José Fonte ao Lille a custo zero, o Braga está em negociações com o Sevilha para a transferência de Rony Lopes por um valor a rondar os cinco milhões de euros.