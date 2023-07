JMJ. Costa garante estar tudo pronto para receber peregrinos e Papa

O primeiro-ministro deixou a garantia, esta segunda-feira, que está pronto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na terça-feira em Lisboa, acrescentando que tudo foi preparado para que as coisas corram bem.

"O que é importante é que hoje, como diz o senhor presidente da Câmara [Municipal de Lisboa], é que está tudo pronto para se iniciar e para decorrer [a JMJ]", sublinhou António Costa, numa visita ao recinto da JMJ.

Foi tudo preparado para que as coisas corram bem e "seguramente vão correr ", reiterou.



"Venha sua santidade, venham os peregrinos e celebremos esta grande Jornada Mundial da Juventude e possamos fruir para todo o sempre desta qualidade acrescida que as nossas cidades vão ter com a requalificação destas frentes [ribeirinhas]", acrescentou.