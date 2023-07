China e Emirados Árabes Unidos vão fazer exercícios aéreos juntos

As forças aéreas da China e dos Emirados Árabes Unidos vão fazer um exercício em conjunto na região de Xinjiang, no noroeste chinês, em agosto, pela primeira vez.

Os exercícios, com o nome 'Falcon Shield-2023', têm como objetivo "aprofundar os intercâmbios a nível prático", assim como fortalecer a cooperação entre os dois exércitos e melhorar a confiança mútua.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos países árabes do Golfo tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, contudo, também mantêm relações próximas com a China, considerado um dos destinos mais importantes para as exportações de petróleo da região.

Pequim está a tentar afirmar-se como o maior parceiro comercial e um dos principais aliados políticos do mundo árabe, especialmente depois da celebração, no ano passado, de duas cimeiras "históricas" em Riade, entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e os líderes do Golfo Pérsico, Médio Oriente e norte de África.