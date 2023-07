Estados Unidos querem limitar investimentos em tecnologia crítica na China

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende assinar uma ordem executiva para limitar investimentos de empresas norte-americanas na China envolvendo tecnologia crítica, avançou a agência Bloomberg.

A ordem executiva, que tem como objetivo visar semicondutores, inteligência artificial e computação quântica, não vai afetar nenhum investimento existente e irá proibir certas transações.

Todos os novos investimentos nesta área terão de ser aprovados pela Casa Branca.

Esta ordem deve ser emitida na segunda semana de agosto, depois de ser adiada várias vezes, segundo a agência Bloomberg, que cita fontes próximas do processo. As restrições só entrarão em vigor no próximo ano.

O embaixador da China em Washington afirmou que Pequim iria retaliar caso os Estados Unidos impusessem novos limites nas exportações de tecnologia ou nos fluxos de capital.

Membros democratas e republicanos do Congresso dos Estados Unidos também demonstraram interesse em legislar o assunto, embora um projeto de lei não tenha ainda chegado à mesa de Biden.