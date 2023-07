Chuvas fazem pelo menos duas vítimas mortais em Pequim

Após chuvas torrenciais que atingiram Pequim e outras partes do norte da China, pelo menos duas pessoas morreram, esta segunda-feira.

Os serviços de resgate encontraram dois corpos em cursos de água no distrito de Mentougou, no norte do município de Pequim, numa altura em que as autoridades colocaram a capital chinesa no alerta máximo de risco de inundação.

Face aos efeitos do tufão Doksuri, os meteorologistas preveem que a capital chinesa e o norte do país irão sofrer as chuvas mais fortes em mais de uma década, segundo o jornal Global Times.

As províncias e regiões próximas de Pequim devem também ser afetadas nos próximos dias.

Em Pequim, 31.338 pessoas foram transferidas para locais seguros, 4.069 obras foram interrompidas e todos os locais turísticos foram encerrados, informou a televisão estatal CCTV.

O recorde foi registado na cidade de Xingtai, na província de Hebei (norte), a cerca de 400 quilómetros da capital chinesa. O nível de precipitação atingiu os 538 milímetros.