Margot Robbie: O mundo da Barbie

Ela é tudo. Ele é só Ken». Margot Robbie está de volta ao grande ecrã com o filme da boneca mais famosa do mundo, ‘Barbie’, que estreou nas salas de cinema portuguesas no passado dia 20 de julho.

A atriz, de 33 anos, é a protagonista deste mundo cor de rosa, apesar da sua vida não ter sido um conto de fadas.

Hoje, 15 anos depois da sua estreia na representação - na telenovela ‘Neighbours’ (2008-2011) -, é uma das artistas com a carreira mais consolidada em Hollywood, além de ser uma das mais bem pagas do mundo. Em 2017 foi mesmo nomeada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

De ‘artista de sandes’ a artista de cinema

Mas o caminho nem sempre foi fácil. Margot Elise Robbie nasceu a 2 de julho de 1990, na pequena cidade rural de Dalby, Austrália.

Filha de pai fazendeiro e mãe fisioterapeuta, deixou de ter contacto com o seu progenitor desde cedo, tendo sido criada - juntamente com os seus três irmãos - pela mãe.

Por esse motivo, trabalhar para alcançar a independência sempre foi um objetivo desde muito nova. Antes de se tornar uma das atrizes mais cobiçadas de Hollywood, aos 16 anos, foi babysitter, fez trabalhos de limpeza e trabalhou na rede de restaurantes Subway, onde assumia curiosamente o posto de ‘artista de sandes’.

Robbie estudou teatro na Somerset College e começou a sua carreira em produções independentes no final da década de 2000. Mudou-se para Melbourne aos 17 anos com o objetivo de ter novas oportunidades no mundo da representação. Foi em 2013 que deu o grande salto para o estrelato, depois do papel de destaque no filme ‘O Lobo de Wall Street’, em que interpretou a esposa de Leonardo DiCaprio. Na altura, com 23 anos, assustou-se com os efeitos da vida pública, tendo chegado a confidenciar à sua mãe que talvez não fosse este o caminho que desejava.

A falta de privacidade e ter a sua vida vasculhada pela comunicação social não eram definitivamente um desejo da atriz, que havia deixado o sonho do curso de Direito - plano traçado pelos pais para a jovem Margot - para seguir pelo universo artístico.

A mãe convenceu-a de que era tarde demais para não seguir em frente. E Margot Robbie assim o fez, com a particularidade de reunir sempre o consenso dos críticos.

Soma e segue

Seguiram-se os filmes ‘Focus’ (2015), ‘A Lenda de Tarzan’ (2016) e ‘Esquadrão Suicida’ (2016), que contou também com a participação portuguesa da atriz Daniela Melchior.

A popularidade de Margot Robbie continuou a crescer e foi indicada ao BAFTA e Oscar de melhor atriz por interpretar a patinadora Tonya Harding na cinebiografia ‘Eu, Tonya’ (2017).

Os anos passavam e somavam-se os trabalhos de sucesso: ‘Mary Queen of Scots’ (2018), ‘Era uma Vez em... Hollywood’ (2019) e ‘Bombshell’ (2019). Margot Robbie foi indicada aos BAFTA por estes três projetos. Contas feitas, já foi indicada a dois Óscares, quatro Globos de Ouro e cinco BAFTAs.

A também produtora é casada com o cineasta Tom Ackerley desde 2016.

Apesar da imagem que faz dela a Barbie perfeita - loira, alta e corpo trabalhado -, admite que não se priva de comer nada: não dispensa as waffles ou beber cerveja quando assim lhe apetece. A patinagem é um dos seus hobbies favoritos. É também fã de hóquei no gelo e da equipa de futebol inglesa Fulham, de Londres, onde teve morada depois de ter casado com o produtor.