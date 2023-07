Portugal teve menos 27% de fogos rurais e menos 70% de área ardida em 2023

Até ao momento, no presente ano, foi registado menos 27% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida, face à média da última década.

Estes dados foram partilhados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), em comunicado, onde afirmam que, comparando valores de 2023 com o histórico dos 10 anos anteriores "registaram-se menos 27% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida relativamente à média do período".

"O ano de 2023 regista, até ao dia 28 de julho, o 3.º menor valor em número de incêndios e o 4.º valor mais reduzido de área ardida, desde 2013", pode ler-se no comunicado.

Segundo o ministério, desde a aprovação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais foi revelada uma "diminuição dos incêndios nos meses de verão que tiveram origem no uso do fogo", além de uma "redução significativa dos incêndios com mais de 500/1.000 hectares".

Segundo De acordo com os dados divulgados pelo ministério, em 2017 o investimento "em prevenção atingia cerca de 20% e 80% no combate", sendo que, atualmente, "cada um destes eixos conta com cerca de 50%".