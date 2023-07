Juventus impedida de participar nas competições europeias

A Juventus está fora das competições europeias por um ano, sete meses depois do início do processo por violação do 'fair-play' financeiro. Os italianos estão assim fora da Liga Conferência de 2023/2024, anunciou a UEFA esta sexta-feira.

A Fiorentina vai ocupar a vaga da equipa de Massimiliano Allegri na competição.

A Vecchia Signora terá ainda de pagar uma multa de 20 milhões de euros, mas para já tem de pagar apenas 10 milhões, os outros 10 ficam em suspenso, dependendo do cumprimento das regras do 'fair-play' financeiro por parte do clube até 2025.

A Juventus perdeu 10 pontos na Serie A na época passada por inflacionar transferências para mascarar as contas, escândalo que levou à demissão em bloco da direção.