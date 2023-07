Homem detido por matar e desmembrar a mãe na Bélgica

Um homem na casa dos 30 anos confessou ter matado a mãe e colocado partes do corpo num frigorífico, que foi encontrado num canal no leste da Bélgica, revelaram as autoridades do país, esta sexta-feira.

O frigorífico foi descoberto na terça-feira num canal nos arredores da cidade de Liège, com dois braços e duas pernas dentro, a partir desse momento começaram as investigações de homicídio.

A polícia descobriu o resto do corpo da mulher, a cabeça e o tronco, num contentor do lixo, também atirado para um rio e, uma tatuagem permitiu identificar a mulher com cerca de 70 anos, segundo declarações de Catherine Collignon, porta-voz do Ministério Público de Liège, à AFP.

O homem foi detido na madrugada de quinta-feira num hotel próximo do aeroporto de Bruxelas, quando, segundo as autoridades, estava a preparar-se para apanhar um voo para a Coreia do Sul.

Interrogado pela polícia, o homem "confessou" e o juiz de instrução ordenou a sua acusação e detenção.

O crime terá ocorrido em Seraing, um bairro do sudoeste de Liège, onde a mulher vivia com os dois filhos e um neto, segundo a imprensa local. O suspeito terá confessado o assassinato a alguém, que partilhou a informação com a polícia.