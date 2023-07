JMJ. Groundforce Portugal vai prestar assistência nos voos do Papa

A Groundforce Portugal vai prestar assistência aos voos do Papa Francisco, na sua visita a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

No dia 2 de agosto, a Groundforce Portugal irá assistir o voo da companhia italiana ITA, em equipamento Airbus 320, que irá trazer o Papa e a sua comitiva de Roma para Lisboa.

O voo de regresso, a 6 de agosto, é da TAP Air Portugal, com partida no Aeródromo de Trânsito N.º1, em Figo Maduro, com destino ao Aeroporto de Fiumicino, em Roma.

“Esta operação reveste-se de uma importância e de um significado únicos para a Groundforce Portugal, constituindo uma honra para a empresa e todas as suas pessoas, que com o profissionalismo e qualidade de serviço que distinguem o maior handler nacional, contribuirão para elevar a imagem de Portugal”, lê-se no comunicado da Groundforce.

A empresa, em conjunto com as duas companhias áreas e as entidades portuárias, desenvolveu um plano para que a assistência às aeronaves “seja efetuada com a máxima segurança, organização e eficiência, demonstrando a capacidade e experiência que diferenciam as suas equipas”.

Para a operação, a Groundforce Portugal personalizou vários equipamentos de assistência em pista com o escudo eclesiástico do Papa, de modo a assinalar o momento.

Esta é já a segunda vez que a empresa assiste os voos do Papa Francisco, tendo a primeira sido realizada em maio de 2017 na Base Aérea N.º 5 em Monte Real, após a visita pastoral a Fátima.

“Pelo simbolismo e projeção mundial dos momentos de chegada e partida do nosso país, a operação será de enorme prestígio para a Groundforce Portugal, bem como o atingir de um novo marco na história da empresa que celebra 20 anos em 2023”, sublinha a empresa.