Detido em Viseu homem que sequestrou e torturou outro para expelir droga do organismo

A Polícia Judiciária deteve um homem de 32 anos, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Viseu, pela presumível prática, em coautoria, de um crime de sequestro agravado.

A detenção ocorreu no seguimento de diligências desenvolvidas no decurso da denominada operação “Paládio”, desencadeada no passado dia 12 de julho, elementos do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, em articulação com a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, procederam à abordagem e detenção do indivíduo.

O homem agora detido, que se encontrava em paradeiro incerto, “terá integrado o grupo que no passado dia 25 de abril sequestrou e torturou um homem com grande violência na cidade de Viseu, com a finalidade de o obrigar a expelir produto estupefaciente que alegadamente transportava no interior do organismo”, explicou a PJ.

O detido, já referenciado pelas autoridades por crimes relacionados com o consumo e tráfico de estupefacientes, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.