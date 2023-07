Aforro: Procura abranda

A nova série dos Certificados de Aforro, que mudou de regras em junho, continuou a captar a atenção dos portugueses, mas de forma mais moderada. O dinheiro aplicado neste produto de poupança do Estado subiu pelo décimo quinto mês consecutivo – os dados do Banco de Portugal (BdP) indicam que os certificados aumentaram 2,2 mil milhões nesse mês.

Recorde-se que, a 2 de junho, o Governo decidiu descontinuar a Série E, lançando ao mesmo tempo uma nova série com uma remuneração mais baixa, até ao máximo de 2,5% (mais prémio de manutenção). A todo, o produto de poupança do Estado atingiu os 33.220,54 milhões de euros em junho, um crescimento de 670,36 milhões face ao mês anterior. Apesar de o montante ter crescido, representa um travão face ao ritmo dos meses anteriores.

Já as poupanças depositadas nos bancos aumentaram 1,2 mil milhões no mês passado, atingindo os 174,9 mil milhões, o que representou um aumento de 0,71% em relação ao mês anterior, após cinco meses em queda. Em termos absolutos, o aumento registado em junho compensou as saídas verificadas em abril e maio.