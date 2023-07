Autoridades travam entrada a mais de 80 pessoas

Já foram impedidas, desde que começou o controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, 83 pessoas de entrarem em Portugal.

Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, o Sistema de Segurança Interna informa que só esta quarta-feira foram controlados mais de 71.000 passageiros de 407 voos, a esmagadora maioria com origem fora do Espaço Schengen.

Nos primeiros seis dias da operação, foram fiscalizadas 31.874 pessoas nas fronteiras terrestres, 438.402 passageiros nas fronteiras aéreas e 36.3587 nas fronteiras marítimas, num total de 503.633 pessoas.

Entre as 83 pessoas que foram proibidas de entrar, 50 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 33 por via aérea.

A reposição de controlos documentais nas fronteiras permanecerá ativa até às 00h00 de 7 de agosto.