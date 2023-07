Detidas15 pessoas por tráfico de droga em concelhos do Norte do país

O Comando Territorial do Porto, deteve 14 homens com idades entre os 18 e os 59 anos e uma mulher de 20 anos, por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, nos concelhos do Porto, Valongo, Matosinhos, Paredes e Penafiel.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há dois anos.

As autoridades realizaram diversas diligências policiais que culminaram no cumprimento de oito mandados de detenção e de 34 mandados de busca, dos quais 18 domiciliárias, 15 em veículos e um em estabelecimento.

Foram apreendidas 21.810 doses de haxixe, 110 doses de canábis, 108 doses de cocaína, 100 munições, 30 mil euros em monetário, 28 volumes de tabaco sem estampilha fiscal, 29 telemóveis, 27 armas de fogo, dez viaturas, dez armas brancas, seis artigos em ouro, seis balanças, três computadores, um bastão extensível, um taser e diverso material relacionado com o corte, preparação, dosagem e acondicionamento de estupefacientes.

Os detidos foram presentes, na quarta-feira, no Tribunal Judicial de Penafiel, tendo sido aplicada, a três dos detidos, a medida de coação de prisão preventiva, a oito dos detidos, apresentações semanais nos postos policiais das respetivas áreas de residência, e aos restantes quatro, a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.