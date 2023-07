Renato Sanches de saída do PSG

Renato Sanches não faz parte das contas de Luís Enrique para a nova temporada e o PSG e a Roma terão quase tudo acertado para o empréstimo do português, avança o L’Équipe.

A Roma de José Mourinho, de acordo com a Gazetta Dello Sport, terá opção de compra de 12 milhões de euros e o PSG ficará responsável pelo pagamento do salário do jogador.

Renato, de 25 anos, foi contratado pelo PSG ao Lille no ano passado por 15 milhões de euros, mas devido às constantes lesões o médio esteve em apenas 27 jogos na época passada.