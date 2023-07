Ferreira do Zêzere. Registado sismo com epicentro a oito quilómetros

Foi registado, esta quinta-feira, um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter, pelas 12h18, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com epicentro a cerca de oito quilómetros a sudeste de Ferreira do Zêzere, em Santarém.

O sismo não causou danos pessoais ou materiais, diz o IPMA em comunicado, acrescentando que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".

Foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Abrantes e Tomar (Santarém).