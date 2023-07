Incêndios nos últimos dias na Argélia mataram 40 pessoas

Depois de vários dias de incêndios no norte da Argélia, o número de mortos nos incêndios subiu para 40, depois de terem sido confirmadas mais seis mortes na província de Bejaia, a mais afetada pelo fogo.

Pelo menos 28 pessoas morreram na província, depois de seis feridos terem morrido nos hospitais onde deram entrada, enquanto outras seis pessoas estão hospitalizadas em estado grave, segundo a mesma fonte, citada pela agência espanhola Europa Press.

A Proteção Civil argelina afirmou que a maior parte dos incêndios, que estão ativos desde domingo, estão sob controlo, "com exceção de um em Uled Atia, na província de Skikda", informou o diário Tout sur l'Algerie.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio, que poderá ter sido provocado por fogo posto.

Entre as 40 vítimas mortais dos incêndios estão pelo menos 10 soldados.