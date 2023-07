Com a velocidade com que comunicamos, a intensidade da informação, os vídeos que temos ao dispor, todos os áudios caídos de todo o lado há ainda quem se atreva a achar que pode ser tudo e nada ao mesmo tempo nas suas declarações.

Sim. Há quem se atreva a não ser claro como se as suas palavras não ficassem eternas algures na net, podendo ser recuperadas num qualquer dia e a uma qualquer hora.

A sociedade, como em quase todos os capítulos ao longo dos séculos, aí também evoluiu. Não se deixa enganar por falta de palavras já. Seguramente traumatizados com o passado de “areia para os olhos”, conseguimos visualizar quem é concreto e quem está apenas, de forma hábil, a fintar-nos com palavras sem dizer se sim ou se não.

Isso é visível na democracia embora depois achemos que são “surpresas” eleitorais quando as evidências demonstram que a maioria não mudou de posição ao ouvir meias-tintas sobre o que seja.

As pessoas só mudam e acreditam de verdade se tiverem a clareza de que quem fala sente e diz algo concreto, para um “todo” de qualquer resposta a uma questão.

A propósito das eleições em Espanha, do passado fim-de-semana, que face à cobertura e comentário nacional parece que tinham tido mesas de voto também cá em Portugal numa espécie de democracia ibérica de deduções (erradas) e ‘complicómetros’ (inúteis), é fácil visualizar novamente a consequência de uma meia-tinta de palavras.

Ganhou o histórico partido espanhol PP, de ideologia de centro-direita.

Ficou em segundo o outro histórico partido, o PSOE, de centro-esquerda, que atualmente forma Governo em Espanha com sustento político de forças independentistas espanholas e de extrema-esquerda.

O somatório dos blocos políticos (direita unida versus esquerda unida) parece dar ligeira vantagem à Esquerda, quando as sondagens apontavam para um bloco maior de Direita.

Agora é assim.

Não é quem ganha na urna, é quem ganha nos acordos.

Legítimo? Não sei.

Mas as meias-tintas chegam também para forçar os troca-tintas a sobreviver politicamente coligando-se a eurocéticos (em Portugal e Espanha) ou pensar em fazer acordos com partidos (são partidos? Como são partidos se são anti-sistema?) xenófobos e segregacionistas de extrema-direita.

Não fujo ao concreto. Falo do caso dos Açores em Portugal, com PSD e Chega em acordo, e do caso da Extremadura em Espanha, com PP e VOX unidos.

Perderam nas urnas, respetivamente para PS e PSOE mas ganharam na sobrevivência de venderem a alma ao diabo ideológico (o PSD ao Chega, nos Açores; O PP ao Vox, na Extremadura).

Pessoalmente, sou contra.

Já sou pouco a favor de não deixar governar quem teve mais votos, mas sou taxativamente contra a acordos com partidos ou “coisas” que defendem posições e causas que são antagónicas da democracia em que acredito, da Europa em que vivo e do Mundo de oportunidades iguais a que todos temos direito.

Não estou com isto a comparar, por exemplo, VOX ao Chega. Ou a extrema-esquerda espanhola à populista extrema-esquerda de cá. São diferentes. Em ambos os casos, reconheço melhores quadros em Espanha, mas vejo que são todos gémeos no populismo que partilham de apresentar medidas irreais e viverem nas bolhas das redes sociais.

Nenhum me agrada. Nunca votaria em nenhum Chega, Vox, Podemos ou BE.

Posto isto, vejamos como a sociedade reage às meias-tintas.

Comecemos por Portugal, e pelo exemplo mais antigo.

Rui Rio enquanto Presidente do PSD nunca foi claro na posição de afastamento do seu partido face ao Partido Chega. Dizia então que “se o Chega se moderar, podemos falar”. Isto é um bom exemplo de meias-tintas. Moderar? Que é isso? Então, mas fazia ou não acordo com alguém que defende a prisão perpétua, a castração química e faz do Parlamento nacional um circo?

Portugal percebeu que não era “sim” nem “não” a vontade do então Presidente Rui Rio e do PSD, percebeu-se que era uma tática de retórica que falhou. Serviria para se houvesse as condições necessárias de bloco de direitas, poder talvez dizer “eu nunca disse ‘nunca’ ao Chega”.

Os eleitores não foram nisso. E embora as sondagens demonstrassem, como em Espanha, que a direita estaria em vantagem, até deu maioria absoluta ao PS e o PSD ser “fofinho” com a extrema-direita até fez o Chega ter uma série de eleitores e mais de uma mão de deputados. Incrível.

Em Espanha, Feijóo que era o candidato de centro-direita (do PP espanhol), fez um número de em pleno debate televisivo ao entregar ao adversário um acordo escrito em que quem perdesse nas urnas deixaria o vencedor governar sem necessidade de acordo à extrema-direita (no seu caso) ou com separatistas, independentistas ou eurocéticos (caso do PSOE de Sanchez).

Porém, em Espanha sabiam já das meias-tintas passadas e dos vários acordos PP-VOX nas eleições regionais. A Extremadura, em que o PSOE ganhou, mas o PP e VOX coligaram-se para formar governo regional demonstrou que o PP não acreditava bem no que Feijóo dizia em direito aos espanhóis a poucos dias das eleições.

O PP nunca fez o cordão sanitário político com o VOX e foi penalizado nas urnas. Nunca foi claro o suficiente para afastar o Vox do seu horizonte. E embora as sondagens fossem muito simpáticas, o eleitor desconfiou das meias-tintas e foi o que se viu.

Atualmente, vivíamos dias de euforia portuguesa de centro-direita em torno do exemplo de mudança de ares ideológicos em Espanha. Víamos um PSD muito confiante numa vitória arrasadora do PP sobre o PSOE, que quereria replicar, que não se concretizou.

Um PSD que hoje também é, ainda, meias-tintas sobre o Chega.

Hoje já não se fiz “desde que se modere”, mas ouvimos algo parecido que é mais ou menos isto de “nunca me coligarei com partidos xenófobos, segregacionistas”, mas sem nunca dizer-se o nome do Partido em questão. Fala do Chega ou apenas dos PNR desta vida? A quem se refere o PSD? É o Chega ou é para ser o que sempre foi sobre os pequenos partidos de menor dimensão com ímpeto totalmente autoritário e nacionalista? É mais uma meia-tinta.

Quem ouve sabe que não é claro.

E quem ouve recorda que nos Açores o PSD, infelizmente, fez um acordo com o Chega.

Tal como disse, para Espanha, é preciso ser-se claríssimo e dizer ao que se vai.

Os partidos de centro-direita não souberam ainda ser claros na sua separação com a extrema-direita.

Não se trata de afugentar, hostilizar e excluir atuais e antigos eleitores de VOX e Chega. Maioria desses eleitores, creio, foram outrora eleitores dos partidos moderados de centro-direita PP e PSD.

Sem dúvidas.

Trata-se de apresentar ideias moderadas que ideologicamente sejam de centro-direita, posições claras que demonstrem aos eleitores a diferença face às políticas socialistas vigentes em Portugal e em Espanha.

Não é atacar o PS ou o PSOE, como fazemos por hábito, por praticarem políticas socialistas. Bolas! Isso é a matriz daqueles partidos, é mais que legítimo que o façam. O normal é o PS ser socialista e praticar isso.

O ataque político não é ao PS, é demonstrar que as políticas socialistas têm feito Portugal crescer menos do que é esperado e que políticas não-socialistas em vários países europeus (atualmente em 27 Estados-Membros, contando ainda com Espanha, apenas 6 são governados por partidos de centro-esquerda e ideologicamente socialistas) têm trazido maior crescimento económico e mais prosperidade.

Porém, para praticar que política seja, é preciso vencer eleições (ou ter um bloco de apoio parlamentar que deixe governar, mesmo ficando em 2º nas eleições).

E aparentemente, agora com o exemplo de Espanha recente, na península ibérica é difícil ao centro-direita conseguir atrair eleitores que perdeu para a extrema-direita. Precisamente porque são/foram meias-tintas e deixam sempre a esperança no eleitor VOX/CHEGA que possam depois coligar-se num bloco de direita que agregue social-democratas, democratas-cristãos, conservadores e... xenófobos. Espero que nunca.

Caso sejam claros, saberemos recolocar quem não é democrata fora das decisões de votos da nossa democracia. Sempre com respeito por quem é seu eleitor, porque também conta a sua opinião. Mas sem levar políticas segregacionistas para que Governo for.

Sem meias-tintas.

Sem medos. Porque nem sempre deve valer tudo para se ganhar. E porque quero continuar a acreditar que a política é para moderados, sensatos e políticas que integram todos na busca de um futuro melhor.