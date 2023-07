Carlos Alexandre volta a arrestar pensão de Manuel Pinho

O juiz Carlos Alexandre voltou a ditar o arresto da pensão de 26 mil euros mensais ao antigo ministro Manuel Pinho.

A decisão do arresto tinha sido revogada pela Relação em maio passado, mas o Ministério Público fez o pedido num outro processo e o juiz aceitou, avança a SIC.

Desta vez, após duas decisões uma de apreensão e outra de arresto terem sido revogadas pelo Tribunal da Relação, o procurador do DCIAP fez o pedido no âmbito da investigação aos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual da EDP, um processo ainda sem acusação, mas que tem como arguidos Manuel Pinho, António Mexia e Manso Neto.

De acordo com a SIC, o requerimento do Ministério Público foi feito já durante as férias judiciais, razão pela qual não foi a juíza titular do processo a avaliar o pedido. O processo foi parar às mãos do juiz que estava de turno e que, nesse dia, era Carlos Alexandre.