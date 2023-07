Quase 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou, esta quinta-feira, 58 concelhos dos distritos Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13º Celsius (Bragança, Coimbra e Leiria) e os 20ºC (Faro e Portalegre). Já as máximas, entre os 25ºC (Viseu) e os 36ºC (Castelo Branco, Évora e Beja).

O IPMA prevê ainda que haja, no continente, uma descida da temperatura máxima e períodos de céu muito nublado, podemos haver chuva fraca no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã, tornando-se pouco nublado ou limpo na região Sul e no interior Centro.

Por sua vez, em risco muito elevado estão mais de 90 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Coimbra, Viseu, Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, castelo Branco, Portalegre e Faro. Toda a região do Alentejo e cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leria, Santarém, Lisboa e Faro estão em risco elevado.