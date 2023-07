EDPR com queda de lucros nos primeiros seis meses do ano

A EDP Renováveis registou lucros de 102 milhões de euros entre janeiro e junho, menos 62% do que no primeiro semestre de 2022.

A empresa revelou que no segundo trimestre do ano a geração de energia renovável «foi particularmente fraca», penalizada pelo efeito do fenómeno meteorológico conhecido como El Niño, que afetou as eólicas nos Estados Unidos, assim como «por um maior congestionamento da rede elétrica em Espanha».

As receitas caíram 1% em relação ao primeiro semestre de 2022, para 1.225 milhões de euros. Neste período, a EDP Renováveis fez um investimento bruto de 2,3 mil milhões de euros e a dívida líquida da empresa alcançou os 5,7 mil milhões de euros.