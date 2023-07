Mais de 60 pessoas impedidas de entrar em Portugal

As autoridades portuguesas já controlaram mais de 330 mil entradas no país, desde o início de reposição do controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Segundo dados do Sistema de Segurança Interna, nos primeiros quatro dias foram controladas 23.166 pessoas nas fronteiras terrestres, 299.166 passageiros nas fronteiras aéreas e 9.811 passageiros e tripulantes nas fronteiras marítimas.

Até ao momento, mais de 60 pessoas foram impedidas de entrar, na sequência do controlo documental nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. Das 66 pessoas, 43 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 23 por via aérea.

Só na terça-feira, o SEF controlou mais de mais de 70 mil passageiros nas fronteiras aéreas, a esmagadora maioria com origem fora do Espaço Schengen.