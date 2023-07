Águas do Mediterrâneo batem recordes de temperatura

As águas do Mar Mediterrâneo atingiram, esta segunda-feira, a temperatura diária mais elevada desde que começou a ser registada.

Esta informação foi avançada por investigadores do Instituto de Ciências do Mar (ICM), de Barcelona, o principal centro de investigação marítima de Espanha.

Esta notícia chega durante uma vaga de calor em grande parte da bacia mediterrânica, uma das regiões do mundo mais expostas ao aquecimento global e às alterações climáticas que dele decorrem.

"Foi batido um novo recorde para o período de 1982-2023 para a temperatura média diária da superfície do mar no Mediterrâneo, com 28,71ºC" (graus celsius), revelaram os investigadores deste instituto.

O anterior recorde, de 28,25ºC, foi estabelecido em 23 de agosto de 2003.