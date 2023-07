Afogamentos: registado em 2022 o maior número de mortes em 18 anos

Em 18 anos que Portugal não registava tantas mortes por afogamento. A conclusão é do relatório nacional do Observatório do Afogamento.

De acordo com o documento, divulgado esta terça-feira, no ano passado morreram 118 homens, correspondendo a 75,2% das vítimas mortais, e 38 mulheres (24,2%), havendo ainda uma morte de sexo desconhecido.

Os dados dizem ainda que 54,8% das vítimas tinham mais de 40 anos e 21% tinham menos de 25 anos.

Já no ano anterior (2021), tinham ocorrido 101 mortes por afogamento, relativas a 69 homens, 31 mulheres e uma vítima de sexo desconhecido.

Foram contabilizadas 17 nacionalidades registadas na morte por afogamento, ficando de fora 105 casos, cuja nacionalidade não foi possível identificar.