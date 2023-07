Calor vai marcar a Semana da Jornada Mundial da Juventude

Os dias de calor vão chegar na semana da Jornada Mundial de Juventude, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera as temperaturas serão superiores a 30 graus na maior parte dos distritos.

Em Lisboa, são esperados 27 graus no dia 1 de agosto e 29 no dia 2. Para os dias 3, 4, 5 e 6 as temperaturas deverão ser de 30 graus.

No primeiro dia de agosto, no Algarve, são esperados 34 graus em Faro e noites tropicais, com temperaturas superiores a 20 graus.

No mesmo dia, Évora deverá ser o distrito mais quente, com 35 graus.