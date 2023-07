Médicos. Greve ronda os 90%, diz sindicato

Ronda os 92% a adesão à greve dos médicos do setor público nos hospitais e nos cuidados de saúde primários, segundo dados do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que convocou a paralisação, disse à agência Lusa que os números apurados demonstram “a grande insatisfação” desta classe face a “um Governo que não apresenta propostas”.

"Aguardamos serenamente que o senhor ministro cumpra e, na quarta-feira, nos envie os documentos para que possamos, de facto, iniciar a negociação", disse o secretário-geral Jorge Roque da Cunha, acrescentando que as expectativas para a reunião "são muito limitadas".

"Eu sou sempre uma pessoa otimista e sempre com grande vontade de fazer acordos e evitar ao máximo, como fizemos até agora, as greves, mas a realidade confronta-se com o meu otimismo e a realidade é que ganha", afirmou.

A greve nacional de três dias começou esta terça-feira e visa forçar o Governo a apresentar uma proposta de revisão da grelha salarial.