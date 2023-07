Julian Sands. Causa da morte do ator foi considerada "inconclusiva"

A causa da morte do ator britânico Julian Sands, cujos restos mortais foram encontrados mais de cinco meses após o seu desaparecimento, foi considerada "inconclusiva" devido ao estado do corpo, segundo o The Guardian.

Recorde-se que o ator, de 65 anos, foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, tendo sido visto pela última vez na área de Baldy Bowl, um local procurado por alpinistas, a cerca de 80 quilómetros de Los Angeles.

As buscas por Sands, tido como um alpinista experiente, foram iniciadas imediatamente, mas a intensidade foi variando, tendo sido reduzidas quer devido às condições meteorológicas na zona montanhosa quer pelo passar do tempo.

Mais de cinco meses após o desaparecimento do ator, foram descobertos restos mortais na zona de buscas, que tinham sido reduzidas recentemente, e após perícias veio a confirmar-se que se tratava de Julian Sands.