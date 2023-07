É um flagelo que destrói milhões de famílias no mundo inteiro, e que tenderá a agravar-se devido aos ‘avanços’ dos grandes laboratórios clandestinos – e a alguns de vão de escada. Falamos, obviamente, da droga e de tudo a que está associado ao seu consumo e ao tráfico. Numa entrevista esclarecedora, João Goulão, o rosto do combate à toxicodependência em Portugal, explica por que chegámos a este ponto, em que o Casal Ventoso, em Lisboa, e o bairro da Pasteleira, no Porto, voltaram aos telejornais, devido à presença de muitos heroinómanos a injetarem-se na praça pública. E como não há nada melhor do que dar a palavra a quem sabe do assunto, João Goulão explica, por exemplo, como em tempos de crise há um recrudescimento do consumo.

O diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos (SIDAC), que será substituído no próximo ano pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), dá o exemplo do período da troika, onde um protocolo existente, que empregava ex-toxicodependentes, se esvaziou, fazendo com que muitos voltassem ao vício. É apenas um dos casos que pioraram desde 2012, permitindo que oCasal Ventoso esteja de volta e que os toxicómanos estejam a injetar-se, de novo, à frente de toda a gente.

O Governo, com a mudança do SIDAC para ICAD, pretende, de certa forma, recuperar o famoso IDT, que foi um organismo elogiado a nível mundial. Foi através dos profissionais que faziam parte do IDT que se conseguiu reduzir de 100 mil para 30 mil o número de heroinómanos. Como se pensava que o problema estava controlado, desfez-se o que funcionava bem, chegando agora, outra vez, a ver-se o precipício à frente.

Portugal esteve muito à frente nesta matéria e esperemos que recupere essa liderança, mas estou convencido, e falo em nome próprio, que o mundo só se livrará do flagelo da droga quando a legalizar. Hoje em dia, qualquer ‘cientista’ de vão de escada consegue fabricar drogas sintéticas que enchem as pistas de dança, além das ruas da cidade. Alguém conseguirá combater isso? Claro que não e a solução passa totalmente pela prevenção. Querer combater o tráfico de droga é o mesmo que querer parar uma tempestade com um chapéu de chuva.