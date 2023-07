CGD. Lucros sobem 25% para 608 milhões de euros no 1.º semestre

Os lucros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentaram para 608 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida de 25,2% face a igual período do ano passado. De acordo com o banco liderado por Paulo Macedo, com este contributo, o conjunto de resultados gerados desde a recapitalização de 2017, permitiu saldar os prejuízos acumulados dos exercícios de 2011 a 2016.Caixa ganhou 258 milhões de euros com depósitos no BCE no 1º semestre

No primeiro semestre, a Caixa Geral de Depósitos ganhou 258 milhões de euros com a aplicação de depósitos junto do Banco Central Europeu (BCE).



Segundo a apresentação de resultados do banco público, hoje divulgada, entre janeiro e junho a CGD conseguiu 258 milhões de euros de ganhos com aplicações de depósitos da atividade doméstica nos bancos centrais, mais 253 milhões de euros do que no primeiro semestre de 2022 (quando foram 5,0 milhões de euros de ganhos).



"No caso dos depósitos em bancos centrais, de notar que no primeiro semestre de 2022 a aplicação de taxas de juro negativas pelo Banco Central Europeu representava um custo, situação inversa à dos primeiros seis meses de 2023, quando se registaram taxas positivas, resultando num aumento da margem financeira afeta a estas operações no valor de 253 milhões de euros", refere a CGD na apresentação de resultados ao mercado.



No primeiro semestre, a CGD tinha 18,8 mil milhões de euros em depósitos em bancos centrais e aplicações em instituições de crédito.



Os bancos depositam os depósitos que têm em excesso no BCE, estando atualmente a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito em 3,5%. Esta taxa define os juros que os bancos recebem pelos seus depósitos junto do banco central.



A CGD tem sido o único banco a divulgar os ganhos com depósitos junto do BCE. A agência Lusa tem questionado os outros principais bancos, mas sem sucesso.



Os bancos portugueses têm sido muito criticados, incluindo politicamente, pela lenta subida da remuneração que pagam aos clientes pelos depósitos.



Em maio, últimos dados disponíveis, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo subiu para 1,26%, o valor mais alto em oito anos.



Face aos outros países da zona euro, Portugal continua entre as remunerações mais baixas, tendo o quarto valor mais baixo na área do euro, apenas à frente de Chipre (0,94%), Eslovénia (1,09%) e Croácia (1,25%).

Paulo Macedo considerou esta sexta-feira que "não há um problema de crédito à habitação transversal na sociedade portuguesa", mas que este existe em "algumas franjas".



Na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre, Paulo Macedo considerou que os problemas estão concentrados em famílias de poucos rendimentos, mas que proporcionalmente são poucas, e, por outro lado, em "algumas da classe média".



O gestor defendeu medidas que ajudem clientes bancários aflitos, mas considerou que, passado o período atual, o que "resultará será uma redução do endividamento das famílias", quer pela maior poupança que famílias acumularam quer pela aceleração das amortizações antecipadas (parciais e totais).



Sobre reestruturações de créditos na CGD, Macedo disse que dos 323 mil créditos à habitação existentes no banco público 93 mil poderiam aderir à reestruturação prevista no decreto-lei do Governo, mas afirmou que apenas 1024 aderiram.



Já quanto a renegociações e reestruturações de crédito por iniciativa da CGD foram 16 mil, pelo que no total a CGD teve 17 mil créditos renegociados, afirmou.



Quanto a créditos à habitação com juros bonificados (ao abrigo do decreto-lei de março), disse Macedo que estes têm "um valor diminuto, mas crescente", referindo que passaram de 181 clientes com juros bonificados em fevereiro para 1.220 em junho. No total, entre fevereiro e junho, foram abrangidos pelos juros bonificados 2.480 clientes.



O banco público atribui ainda uma redução de spread até 0,5% até dezembro nos clientes que beneficiam os juros bonificados.



O presidente do banco público disse ainda que, desde começou o ciclo de alta significativa das taxas de juro, "a CGD não tem uma única casa entregue" por a família não conseguir pagar a prestação. Mas deixou um alerta: Não vale a pena dizer que é tudo rosas, que não é" e admitiu que há sempre risco de a situação se agravar.



"Há claramente um conjunto de famílias em dificuldades, mas os casos têm sido resolvidos e têm-se encontrado soluções. Se taxas continuarem a subir e se mantiverem de forma prolongada haverá agravamento das situações até agora acomodadas", afirmou.



Paulo Macedo foi ainda questionado sobre a reunião dos presidentes dos principais bancos com o Ministro das Finanças, noticiada pelo Expresso, e sobre se falaram sobre uma eventual medida generalista de congelamento da prestação bancária para as famílias em mais dificuldades. Contudo, Macedo não respondeu.



"O senhor ministro das Finanças comentará o que entender", afirmou apenas.



Sobre a possibilidade de o Banco de Portugal rever a regra que obriga o banco a "stressar" o crédito à habitação, simulando quanto seria com um aumento de três pontos base nas taxas de juro, e que impede muitos clientes de acederem ao empréstimo, Paulo Macedo considerou que faz todo o sentido no momento atual