Míssil balístico norte-coreano é lançado em direção ao mar do Japão

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de tipo desconhecido em direção ao mar do Japão, revelou em comunicado o estado-maior conjunto.

Segundo informações avançadas pela agência noticiosa Efe, este foi o décimo quinto lançamento de mísseis protagonizado pelo regime de Kim Jong-un no presente ano.

Em 12 de julho, Pyongyang efetuou um teste com o Hwasong-18, o seu míssil balístico intercontinental (ICBM) mais sofisticado.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm aumentado o número de exercícios militares conjuntos e reforçado o destacamento regional de meios estratégicos norte-americanos, como bombardeiros, porta-aviões e submarinos.

Esta demonstração de força tem sido a resposta encontrada para fazer frente contra a Coreia do Norte, que testou cerca de 100 mísseis desde o início de 2022.

Um submarino de propulsão nuclear norte-americano também chegou na semana passada à Coreia do Sul, no segundo destacamento de um importante ativo naval norte-americano para a península da Coreia, reforçando a demonstração de força para combater as ameaças nucleares da Coreia do Norte.